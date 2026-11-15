Frenkie de Jong speelde vrijdagavond een sterke wedstrijd met het Nederlands elftal. Griekenland werd met liefst 7-0 weggepoetst en met name de klik tussen de voormalig Ajacied en Joey Veerman viel op.

"Die structuur, daar hadden de Grieken moeite mee. Of ze verrast waren, weet ik niet. Maar ze hadden het lastig, eigenlijk de hele eerste helft", vertelde De Jong na afloop van het duel aan het Algemeen Dagblad. "De uitvoering was gewoon goed, ik kwam veel aan de bal, ik kon de opbouw vormgeven. En de samenwerking tussen mij en Joey Veerman was ook top."

Tot de wedstrijd van vrijdag speelden Veerman en De Jong pas veertien minuten samen in Oranje, maar daar was tegen Griekenland weinig van te merken. "De kwaliteit van de ploeg aan de bal was goed, de keuzes die werden gemaakt waren goed", legt de aanvoerder uit. "Dan komt er een soort flow, je begrijpt elkaar in het veld. We speelden er tussendoor. Dan geniet je van het voetballen en op het veld staan."