Frenkie de Jong krijgt advies over toekomst: "Ik hoop dat hij..."

"Ik hoop dat hij gaat verlengen. Dat is wat Frenkie wil", stelt bondscoach Koeman in gesprek met Spaanse media, waaronder Sport. Ook voorzitter Joan Laporta klinkt positief: "Hij is een hele belangrijke speler voor ons. De gesprekken liggen op schema."

Laporta en Koeman kwamen elkaar tegen bij een golftoernooi, waar ook hun vroegere spanningen ter sprake kwamen. "Soms zijn dingen belangrijker dan een conflict tussen twee mensen", aldus Koeman. Laporta beaamt dat: "We hadden hetzelfde gevoel: wat er tussen ons speelde, ging nergens over. Het was makkelijk om het weer bij te leggen."