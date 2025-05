Frenkie de Jong krijgt lofzang: "Beste nummer zes van de wereld"

"Als hij echt op zes speelt, vind ik hem de beste met Rodri samen. Je hebt Ryan Gravenberch die het goed doet, maar Frenkie de Jong eist alles op. Weet je hoe veel gaten hij heeft gedicht verdedigend? Dat was echt extreem. Heel veel mensen zeggen dat Pedri beter is, maar dat is een hele andere speler. Sommige mensen hebben het over zijn laatste pass, of dat hij meer moet scoren. Het is ook een kwaliteit dat je weet waar je goed in bent. Op die positie, wat hij nu doet, maakt hij spelers beter. Je moet in je kracht spelen en dat is zijn kracht", aldus El Ahmadi in Voetbalpraat.

Anco Jansen heeft er dezelfde kijk op. "Ik vind hem ook de beste, maar hij leed een aantal keer heel simpel balverlies." Desondanks ziet Jansen op dit moment geen betere verdedigende middenvelder rondlopen. "Niemand krijgt hem onder druk. Dat is voor Barcelona zo belangrijk. Hij wacht altijd op de druk omdat hij zo veel macht heeft, kan hij op zo veel manier daar onderuit komen. Hij kan natuurlijk uitstekend combineren, maar heeft ook zulke snelle voeten dat hij kan wenden en keren. Hij blijft het altijd zien. Hij is altijd ‘in control’. De eerste speler die Frenkie de Jong onder druk krijgt moet nog geboren worden. Serieus. Dat is niet te doen. Hij zorgt altijd voor een overtal. Of het nou met een dribbel is, want dat kan hij ook. Hij zet altijd de voorwaartse in een 1-tegen-1."