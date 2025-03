Frenkie de Jong looft Hato: "Ik vind dat hij heel goed speelde"

Frenkie de Jong was onder de indruk van Jorrel Hato na het gelijkspel van Nederland tegen Spanje. De Jong sprak bij NOS over hoe de jonge Ajax-verdediger zich herpakte na zijn fout bij de eerste goal van Spanje.

"Fouten kan je maken en ik vind dat Hato een hele goede wedstrijd heeft gespeeld", zei De Jong. Hato verloor de bal op knullige wijze bij de 0-1 en kreeg later een rode kaart, maar De Jong toonde veel waardering voor zijn teamgenoot. "Knap, na die eerste goal, maar ik vind dat hij heel goed speelde. Fouten maken kan, dan moet je gewoon doorgaan", aldus de middenvelder. Hij benadrukte dat het indrukwekkend is voor zo'n jonge speler om na zo'n fout met zelfvertrouwen door te blijven spelen.

De Jong keek ook terug op de wedstrijd zelf, die eindigde in een 1-1 gelijkspel. "Het begin was natuurlijk lastig ook tegen een ploeg als Spanje, maar daarna kwamen we steeds meer onder de druk uit. We hadden best wel wat beweging en creëerden mogelijkheden", zei De Jong.