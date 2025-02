'Frenkie de Jong maakt definitief beslissing over eigen toekomst'

Frenkie de Jong lijkt zijn contract bij FC Barcelona toch te willen verlengen. Volgens Mundo Deportivo is de ex-Ajacied positief gestemd over een nieuw contract na enkele gesprekken met coach Hansi Flick.

Frenkie de Jong heeft nog een contract bij FC Barcelona tot de zomer van 2026 en ziet zichzelf voorlopig in Camp Nou blijven. Volgens de Spaanse sportkrant staat de Nederlandse middenvelder open voor een verlenging, al zullen de onderhandelingen daarover pas in maart of april beginnen. Dan zal zijn management om tafel gaan met clubpresident Joan Laporta.

Een belangrijke beweegreden in De Jongs beslissing is zijn goede band met trainer Hansi Flick. De Duitser heeft zijn toekomstplannen voor de club aan De Jong uitgelegd en uitgesproken te vertrouwen op hem. Nu hij na zijn enkelblessure weer regelmatig speelt, voelt De Jong zich gewaardeerd, wat zijn wens om langer bij Barça te blijven versterkt.