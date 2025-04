Frenkie de Jong maakt indruk: "Bij Ajax nam hij die bal nog aan"

"Frenkie was onopvallend, opvallend goed", stelt Van Bommel bij Ziggo Sport. "Eigenlijk heb je hem niet gezien. Niet opvallend. Maar wat hij doet, is functioneel en goed. Als je honderd mensen vraagt wie de beste speler was vandaag, dan komt iedereen bij de aanval van Barcelona uit. Maar de ballen van Frenkie zijn zó belangrijk."

De Jong beschikt over de kwaliteit om het spel te versnellen of op momenten te vertragen, ziet Van Bommel. "De bal bij zich houden en wachten op het juiste moment, of aannemen en spelen. Die variatie heeft hij nu gevonden. Bij Ajax nam hij de bal aan, ging hij dribbelen en passeerde hij een man. Nu kan hij ook een bal aannemen en gelijk doorspelen, of een bal onderscheppen en gelijk de aanval aan het werk te zetten."

Van Bommel vervolgt. "Het lijkt simpel en het is simpel, maar dat maakt het moeilijk." Youri Mulder moet echter lachen om die woorden. "Dat is bijna Cruijffiaans." Van Bommel gaat verder door. "Dat kunnen niet veel spelers. Je moet de techniek hebben en het kunnen zien. En het dan nog kunnen uitvoeren. Dat kunnen maar een paar spelers op dat niveau."