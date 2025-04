Frenkie de Jong na nederlaag: "De laatste keer was met Ajax"

Frenkie de Jong bereikte dinsdag de halve finale van de Champions League met FC Barcelona. De wedstrijd tegen Borussia Dortmund werd met 3-1 verloren, maar door de 4-0 zege in de eerste wedstrijd was het genoeg voor een plek in de volgende ronde.

Na afloop was De Jong vooral opgelucht. "We hebben niet lekker gespeeld. Er waren veel jongens die hun niveau niet haalden. We lieten wat steekjes vallen en dan krijg je het tegen iedere ploeg moeilijk, zeker tegen Dortmund als ze hier thuis spelen", vertelt de Nederlander aan Ziggo Sport. "Voor Dortmund was het alles of niets, dat deden ze goed. Maar wij moeten dit wel een stuk beter doen."

Desondanks is de Oranje-international blij bij de beste vier van de Champions League te zitten. "De laatste keer was in 2019 met Ajax. Ik ben blij om dat nu ook met Barça te halen. Nu hopen dat we de finale halen", besluit De Jong. De laatste keer dat FC Barcelona in de halve finale stond was ook zes jaar geleden.