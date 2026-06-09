Frenkie de Jong niet tevreden: "Dan is het gevoel heel anders"

Frenkie de Jong was na de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan niet tevreden over het spel van Oranje, maar maakt zich nog geen zorgen richting het WK. De middenvelder erkent dat het niveau omhoog moet, al ziet hij ook dat de ploeg belangrijke stappen heeft gezet in de voorbereiding.

"We zijn meer te weten gekomen. Maar natuurlijk is dit niet het niveau dat we willen laten zien op het WK, maar het helpt wel", zegt De Jong. Volgens de middenvelder draait het momenteel vooral om het ontwikkelen van automatismen binnen het elftal. "Je moet automatismen creëren, dus we zijn wel dichter bij het WK gekomen. Het is frustrerend soms, maar ik word er niet wanhopig van. Je weet dat het beter wordt en we gaan eraan werken. We moeten een paar dingen aanpassen en ik denk dat het er dan gelijk beter uitziet."

Tegen Oezbekistan gebruikte Oranje het duel onder meer om te oefenen tegen een tegenstander met vijf verdedigers, een systeem dat ook groepsgenoot Japan hanteert. Daarbij zakte De Jong regelmatig tussen de verdedigers in tijdens de opbouw. "Ik heb dat vaker gedaan. Het is natuurlijk niet mijn favoriete positie, maar in balbezit speel ik gewoon op het middenveld."