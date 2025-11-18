Frenkie de Jong over stand van zaken: "Dat zijn we verplicht"

Frenkie de Jong is dolblij nu het Nederlands elftal zich heeft geplaatst voor het komende WK. Oranje versloeg maandagavond Litouwen met 4-0, waardoor een plek op het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico definitief zeker is. De oud-Ajacied gelooft bovendien in de kansen van Nederland tijdens het WK.

"Het is altijd mooi als het definitief is", zegt De Jong na afloop van het duel met Litouwen tegenover de NOS. "Natuurlijk zijn we het aan onze stand verplicht om het WK te halen met het team dat we hebben. Maar er is ook een tijd geweest dat het niet lukte met grote spelers. We moeten dit wel waarderen."

Na een stroeve eerste helft nam Oranje in de tweede helft afstand van Litouwen. Het team van bondscoach Ronald Koeman scoorde drie keer vlak na rust, waardoor een ruime 4-0 zege op het scorebord kwam. "De fase na rust was mooi voor het publiek. Natuurlijk wil je zo veel mogelijk scoren. 4-0 is uiteindelijk prima."

De Jong benadrukt dat de voorbereiding op het WK nu pas echt gaat beginnen. Het toernooi begint op 11 juni en eindigt op 19 juli, waardoor Oranje nog zeven maanden heeft om zich optimaal voor te bereiden. Op de vraag met welk gevoel hij straks naar het WK afreist, antwoordt de voormalig speler van Ajax: "Met het gevoel dat het kan en we erin geloven. We gaan er alles aan doen. Maar er is nog veel werk te verzetten."