Groeten uit Grolloo
Derksen haalt uit: "Ze durven de meest vreselijke dingen te zeggen"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Frenkie de Jong over stand van zaken: "Dat zijn we verplicht"

Arthur
bron: NOS
Frenkie de Jong in actie tegen Litouwen
Frenkie de Jong in actie tegen Litouwen Foto: © Pro Shots

Frenkie de Jong is dolblij nu het Nederlands elftal zich heeft geplaatst voor het komende WK. Oranje versloeg maandagavond Litouwen met 4-0, waardoor een plek op het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico definitief zeker is. De oud-Ajacied gelooft bovendien in de kansen van Nederland tijdens het WK.

"Het is altijd mooi als het definitief is", zegt De Jong na afloop van het duel met Litouwen tegenover de NOS. "Natuurlijk zijn we het aan onze stand verplicht om het WK te halen met het team dat we hebben. Maar er is ook een tijd geweest dat het niet lukte met grote spelers. We moeten dit wel waarderen."

Na een stroeve eerste helft nam Oranje in de tweede helft afstand van Litouwen. Het team van bondscoach Ronald Koeman scoorde drie keer vlak na rust, waardoor een ruime 4-0 zege op het scorebord kwam. "De fase na rust was mooi voor het publiek. Natuurlijk wil je zo veel mogelijk scoren. 4-0 is uiteindelijk prima."

De Jong benadrukt dat de voorbereiding op het WK nu pas echt gaat beginnen. Het toernooi begint op 11 juni en eindigt op 19 juli, waardoor Oranje nog zeven maanden heeft om zich optimaal voor te bereiden. Op de vraag met welk gevoel hij straks naar het WK afreist, antwoordt de voormalig speler van Ajax: "Met het gevoel dat het kan en we erin geloven. We gaan er alles aan doen. Maar er is nog veel werk te verzetten."

Gerelateerd:
Het bestuur van Ajax met in het midden Alex Kroes

Ajax actief in de winter? "Één of twee spelers mogelijk verhuren"

0
Marc Overmars in zijn tijd bij Ajax

'Overmars wil Ajax niet': "Hij heeft een nieuwe liefde gevonden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Frenkie de Jong
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd