Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
'Frenkie de Jong verlengt deze week contract; bizarre afkoopsom'

Gijs Kila
bron: Mundo Deportivo
Frenkie de Jong
Frenkie de Jong Foto: © Pro Shots

Frenkie de Jong gaat zijn toekomst verbinden aan FC Barcelona. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Mundo Deportivo zal de Oranje-international woensdag zijn handtekening zetten onder een nieuw contract dat hem tot de zomer van 2029 aan de club bindt.

De nieuwe verbintenis bevat een astronomische afkoopclausule van maar liefst 500 miljoen euro. Daarmee maakt Barcelona duidelijk dat De Jong, die in 2019 voor 86 miljoen euro overkwam van Ajax, een absolute steunpilaar blijft voor de club.

De middenvelder speelde inmiddels 289 wedstrijden voor Barça, waarin hij negentien keer scoorde en 26 assists gaf. Met het nieuwe contract ligt De Jong tot zijn 32ste vast in Camp Nou.

Het laatste Ajax Nieuws Frenkie de Jong
