Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax historie & oud-spelers

'Frenkie de Jong voelt zich 'belazerd' en wisselt van zaakwaarnemer'

Stefan
Frenkie de Jong
Frenkie de Jong Foto: © Pro Shots

Frenkie de Jong is veranderd van zaakwaarnemer. De voormalig Ajacied kan door de wissel verder in gesprek met FC Barcelona wat een nieuw contract betreft.

Het Spaanse Mundo Deportivo weet namelijk te melden dat De Jong al enkele maanden probeerde te breken met Ali Dursun, die de voetballer al vanaf zijn vijftiende begeleidt. Het Spaanse medium weet te melden dat de oud-Ajacied zich 'belazerd' zou voelen door Dursun, al wordt er niet aangegeven wat de precieze reden van de breuk is.

Omdat De Jong eerst een andere zaakwaarnemer moest hebben stonden de gesprekken met FC Barcelona op een lager pitje. De Catalaanse grootmacht wil namelijk verlengen met de international van Oranje en ook De Jong staat open voor een langer verblijf in Barcelona.

Ajax historie & oud-spelers Frenkie de Jong Het laatste Ajax Nieuws
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
