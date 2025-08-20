'Frenkie de Jong voelt zich 'belazerd' en wisselt van zaakwaarnemer'

Frenkie de Jong is veranderd van zaakwaarnemer. De voormalig Ajacied kan door de wissel verder in gesprek met FC Barcelona wat een nieuw contract betreft.

Het Spaanse Mundo Deportivo weet namelijk te melden dat De Jong al enkele maanden probeerde te breken met Ali Dursun, die de voetballer al vanaf zijn vijftiende begeleidt. Het Spaanse medium weet te melden dat de oud-Ajacied zich 'belazerd' zou voelen door Dursun, al wordt er niet aangegeven wat de precieze reden van de breuk is.

Omdat De Jong eerst een andere zaakwaarnemer moest hebben stonden de gesprekken met FC Barcelona op een lager pitje. De Catalaanse grootmacht wil namelijk verlengen met de international van Oranje en ook De Jong staat open voor een langer verblijf in Barcelona.