Frenkie de Jong wees Feyenoord af: "Hij maakte zelf de keus"

Frenkie de Jong is een van de sterkhouders op het middenveld bij FC Barcelona en het Nederlands elftal. Het had niet veel gescheeld of de 27-jarige middenvelder had het shirt van Feyenoord gedragen.

Zijn vader John, die van kinds af aan supporter is van Feyenoord, speelde zelf vanaf zijn zeventiende twee seizoenen bij de club uit Rotterdam-Zuid. Hij onthult dat zijn zoon dezelfde overstap had kunnen maken.

"Na elf maanden zag ik wat hij met een bal kon", tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van De Jong senior bij de vierde editie van het sportcafé in Gorinchem. "Op 5-jarige leeftijd meldde RKC zich al bij ons thuis. Dat was veel te vroeg. Twee jaar later maakte hij zelf de keus tussen Feyenoord en Willem II. Het werd Willem II, waar hij elf jaar bleef."

Blij kleinzoon Miles, het eenjarige zoontje van Frenkie en zijn vriendin Mikky Kiemeney, ziet opa De Jong nu hetzelfde gebeuren. "Bij Frenkie ligt de tuin vol met ballen en die kleine schopt overal tegenaan."

De Jong is inmiddels weer een belangrijke waarde bij FC Barcelona, nadat hij afgelopen zomer het EK met Oranje miste door een enkelblessure. "Dat is naast het missen van de Champions League-finale met Ajax tegen Tottenham Hotspur de grootste teleurstelling uit zijn carrière tot nu toe. Frenkie vindt het een eer om voor Oranje te spelen. Daarom was hij zo tevreden over zijn laatste optreden tegen Spanje, toen hij geweldig was."