Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Frenkie de Jong ziet Ajax-situatie met lede ogen aan: "Niet leuk"

Max
bron: De Telegraaf
Frenkie de Jong
Frenkie de Jong Foto: © Pro Shots

Frenkie de Jong probeert Ajax nog zoveel mogelijk te volgen. De middenvelder van FC Barcelona baalt van de situatie bij zijn oude club. 

De Jong voetbalt al een aantal jaren niet meer in Amsterdam, maar probeert zijn oude club vanuit Barcelona nog zoveel mogelijk te volgen. "Als het kan kijk ik de wedstrijden van Ajax", vertelt hij aan de Telegraaf. Dit seizoen valt er wat dat betreft nog weinig te juichen. "Het is niet leuk om te zien hoe het nu gaat. Ik zie ze liever winnen."

Op het veld zijn de resultaten van Ajax dit seizoen nog niet geweldig en in de top van de club rommelt het. "De bestuurlijke toestanden krijg ik mee via de media. Ik sta daar te ver vanaf om iets zinnigs over te zeggen", erkent De Jong, die het vrijdagavond met Oranje opneemt tegen Polen. 

Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Frenkie de Jong
