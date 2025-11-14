Frenkie de Jong ziet Ajax-situatie met lede ogen aan: "Niet leuk"

De Jong voetbalt al een aantal jaren niet meer in Amsterdam, maar probeert zijn oude club vanuit Barcelona nog zoveel mogelijk te volgen. "Als het kan kijk ik de wedstrijden van Ajax", vertelt hij aan de Telegraaf. Dit seizoen valt er wat dat betreft nog weinig te juichen. "Het is niet leuk om te zien hoe het nu gaat. Ik zie ze liever winnen."

Op het veld zijn de resultaten van Ajax dit seizoen nog niet geweldig en in de top van de club rommelt het. "De bestuurlijke toestanden krijg ik mee via de media. Ik sta daar te ver vanaf om iets zinnigs over te zeggen", erkent De Jong, die het vrijdagavond met Oranje opneemt tegen Polen.