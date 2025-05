Frenkie de Jong: "Zit nog steeds met die halve finale van Ajax"

Frenkie de Jong kan de knotsgekke Champions League-uitschakeling van FC Barcelona niet beseffen. In het tweede spektakelstuk in zeven dagen werd Internazionale de grote winnaar. De gedachtes van De Jong dwalen af naar 2019.

De Jong kwam uiteindelijk veertig minuten na het einde van de wedstrijd in San Siro voor de camera van Ziggo Sport. "Ik ben heel teleurgesteld", erkent de middenvelder, die niet goed weet wat hij moet zeggen. "Het voelt voor ons oneerlijk, maar ik bekijk het natuurlijk vanaf onze kant."

"Dit mag niet gebeuren, dat zal iedereen zeggen. Dat weten wij ook", zo luidde de reactie van De Jong op de late 3-3 van Acerbi. "Maar soms gebeuren dit soort dingen in het voetbal. Ik heb niks teruggezien, maar ik hoorde dat er een overtreding werd gemaakt. Dat is van onze kant bekeken. Misschien was het wat ongelukkig."

Voor De Jong is het een flinke klap. Net als in 2019, toen hij met Ajax in absolute blessuretijd verloor van Tottenham Hotspur, ziet hij de Champions League-finale nu weer ontglippen. "Ik zit nog steeds met die halve finale van Ajax, dus ik denk dat het altijd wel zal blijven", geeft hij toe.

"We hebben alles gegeven", concludeert De Jong. "Niemand kan zichzelf iets verwijten. Maar het is heel teleurstellend. Ik had het gevoel dat wij sterker waren. Wat zij doen, doen ze echt heel goed. Maar ik dacht dat het onze kant op zou vallen. Alleen toen viel die laatste goal…"