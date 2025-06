Frenkie de Jong zwijgt over gerucht: "Wil er niks over zeggen"

De Jong is helemaal op zijn plek in Barcelona en wil zijn tot medio 2026 lopende contract graag verlengen. "Ik denk wel dat ik ga bijtekenen. We willen alle twee met elkaar door dus….", vertelt hij aan de Telegraaf. "Ik kan het nog niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar als alles goed gaat dan zal het wel gebeuren. En zou het snel kunnen gaan."

In de Spaanse media kwam onlangs naar buiten dat De Jong na veertien jaar wil breken met zaakwaarnemer Ali Dursun. "Ik kan daar nog niet zo veel over zeggen. Dat wil ik dan ook niet. Ik wil er niks over zeggen", reageert de middenvelder. "Ik ben nu bij het Nederlands elftal en dan moet ik me daarop focussen. Daarna zien we verder."