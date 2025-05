'Frenkie langer bij FC Barcelona': "Vol inzetten op zijn behoud"

Barcelona wil voorkomen dat Frenkie de Jong zijn contract laat aflopen en zet in op een verlenging. De club is vastbesloten hem langer aan zich te binden. "Frenkie is altijd een van mijn favorieten geweest. Hij is iemand die de speelstijl van Barça in stand houdt en komt natuurlijk uit de school van Ajax. Hij heeft veel persoonlijkheid en ik denk dat hij nu in een goede fase zit", zei voorzitter Joan Laporta tegen Mundo Deportivo.

De Jong kende een moeizame periode dit seizoen, mede door een enkelblessure en tegenvallende resultaten. Laporta denkt dat die fase nu achter hem ligt: "Misschien is het moeilijker voor spelers als we niet winnen en hij heeft ook te maken gehad met een enkelblessure. Maar hij is iemand die het belangrijk vindt om honderd procent fit te zijn."

Volgens Laporta is De Jong hersteld en loopt de voorbereiding op een nieuw contract. "Hij is ook iemand die veel kilometers maakt, veel moed heeft en het tempo bepaalt in wedstrijden. Nu is hij hersteld en werken we aan de contractverlenging. Wij zijn vastbesloten om er alles aan te doen om hem hier te houden. Hij is bezig met het oplossen van een aantal persoonlijke en professionele problemen. Zodra dat is opgelost, kunnen we aankondigen dat hij bij ons blijft", aldus Laporta.