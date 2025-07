Fresia Cousiño Arias baalt: "Hoezo haalt Ajax Vrouwen haar niet?"

"Ik vind dit zó zonde... Of tenminste... Ilse van der Zanden, van harte gefeliciteerd met je overstap. Een hele mooie overstap, veel plezier en succes in Italië", begint Cousiño Arias haar verhaal in de ESPN-podcast Leeuwinnenpraat. "Maar: hoezo haalt Ajax, FC Twente of PSV Ilse van der Zanden niet?", vraagt ze zich af.

Emile van de Sande haakt in: "Omdat de Azerion (inmiddels Eurojackpot, red.) Vrouwen Eredivisie blijkbaar zich nog niet kan meten met de Europese topcompetities. Dat gat weten ze niet te dichten, dat is de conclusie." Sanne van Dongen snapt wel waarom Van der Zanden voor het buitenland heeft gekozen. "Ik zou mij kunnen voorstellen dat ze het allemaal wel geprobeerd hebben. Maar dat je als OranjeLeeuwin ook één ding weet: in het buitenland, zeker Ilse van der Zanden, ontwikkel ik me misschien op zo'n manier dat ik ook meer kans ga maken in het Nederlands elftal."

"Ik denk dat zij misschien zelf wel naar het buitenland heeft gewild", zegt Van Dongen. Cousiño Arias snapt het wel. "Alleen... Ik lig niet huilend in mijn bed, maar het is gewoon zonde. Er is gewoon zoveel talent in Nederland. Het is super mooi dat die de kans krijgen in onze eigen competitie. Maar dat stukje ertussen, gewoon net één jaartje extra, dat missen we", stelt ze.

Cousiño Arias besluit: "Het is gewoon pijnlijk. Het is zonde. Qua speelsters op het EK (uit de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie, red.) is het ook gewoon te weinig, laten we eerlijk zijn."