Fresia: "Een grote smoel hebben staat bijna in de statuten van Ajax"

"Van Ajax mag dat niet en dat is toch wel ongekend", begint Fresia in De Derde Helft. "Wanneer het irritant wordt? Dat was het al. In de statuten staat bijna dat je een grote smoel moet hebben, maar nu het goed gaat, durven ze het niet te zeggen. Dat is toch heel raar? Zo dom zijn je spelers ook niet, die prikken hier ook wel doorheen. Je kan het wel niet hebben over die olifant in de kamer, maar die staat er al wel een tijdje."

Het spel van Ajax kan ook op weinig positieve woorden rekenen van de verslaggeefster. "Ik weiger er nog in mee te gaan dat we in Nederland die omschakeling moeten maken. We moeten er trots op zijn dat we van mooi voetbal houden en dat we niet in onze voetbalcultuur hebben zitten dat het ook lelijk mag. En ja, op sommige momenten wel. Dan moet het maar een keer lelijk. Maar het lijkt wel het doel, zo lelijk mogelijk winnen."

"Of Farioli genoeg gewaardeerd wordt in Nederland? Ik denk wel dat Ajax-fans echt wel door hebben hoe goed hij is", legt Fresia uit. Vervolgens wordt de vergelijking getrokken met Peter Bosz en dat hij meer waardering kreeg. Dit gaat er bij Cousiño Arias echter niet in. "Ja, omdat PSV won en prachtig speelde. Ze maakten iedereen helemaal kapot en hadden allemaal spelers voor wie je naar het stadion kwam. Het plezier straalde er vanaf en het maakte niet uit wie Bosz opstelde. Dat is het hele verschil."