Frits Barend noemt vier zeer opvallende opvolgers voor Heitinga

Frits Barend betreurt het vertrek van John Heitinga als trainer van Ajax. De journalist en Ajax-supporter beseft echter ook dat het een opluchting is voor Ajax-icoon Heitinga.

"Er is één iemand uit zijn lijden verlost en dat is John Heitinga", zegt Barend bij Nieuws van de Dag. "En het is een ongelofelijke grote fout van de leiding van Ajax geweest om Heitinga, die het heel goed deed als assistent bij Arne Slot, bij Liverpool los te weken. John Heitinga had nog één of twee jaar bij Slot moeten blijven, daarna trainer moeten worden van PEC Zwolle en er langzaam in moeten groeien. Je wist van tevoren dat dit helaas zou mislukken."

Ajax gaat nu op zoek naar een opvolger voor Heitinga en Barend oppert vier opvallende namen. "De trainers van Telstar (Anthony Correia, red.) en FC Volendam (Rick Kruys, red.) zijn jonge trainers die waarschijnlijk heel veel krediet krijgen", reageert Barend. "Ik zou het fantastisch vinden als Co Adriaanse het nog een keer zou doen, maar die wil niet meer", doelt hij op de 78-jarige oefenmeester.

Barend noemt ook de naam van Joseph Oosting, die eerder dit seizoen bij FC Twente werd ontslagen. "Die deed het hartstikke goed. Dat vond ik een ontzettend leuke en goede trainer. Die had FC Twente nooit moeten ontslaan. Correia is dan van Telstar, maar die heeft wel een ongelofelijk zicht. En ik vind Kruys het bij Volendam ook hartstikke leuk doen."