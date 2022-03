Geschreven door Idse Geurts 04 mrt 2022 om 12:03

De Future Cup is opnieuw afgelast. Dit meldt Ajax via de officiële kanalen. De Future Cup is een internationaal jeugdtoernooi, waaraan O17-elftallen van verschillende topclubs aan deelnemen. Normaliter wordt dit toernooi elk jaar gehouden op De Toekomst. De laatste editie van de Future Cup stamt echter alweer uit 2019. Dit is mede te danken aan de coronacrisis.

Ook dit jaar gaat het jeugdtoernooi dus niet door. Ondanks de versoepelingen in Nederland en in andere landen, is er toch nog een hoop onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie. Omdat het toernooi al op relatief korte termijn zou plaatsvinden, heeft Ajax er dus voor gekozen om het gehele evenement af te lasten. Daarnaast meldt de club ook dat het toernooi niet later in het jaar wordt ingehaald. De volgende editie vindt dus pas in 2023 plaats.

De eerste editie van de Future Cup vond plaats in het paasweekend van 2010. Sindsdien mocht Ajax zich vijf keer toernooiwinnaar noemen. Ook werden meerdere Ajax-talenten uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Onder andere Davy Klaassen en Abdelhak Nouri waren uitblinkers van de Future Cup.