'Fysieke gesteldheid Ter Stegen zorgt voor twijfels bij Ajax'
De geruchten omtrent een sensationele overstap van Marc-André ter Stegen naar Ajax houden de gemoederen flink bezig. Hoewel de komst van de kersverse hoofdtrainer Míchel de deuren in de Johan Cruijff ArenA leek te openen voor de doelman van FC Barcelona, is de realiteit een stuk weerbarstiger. Volgens het toonaangevende Spaanse medium Marca kampt de Amsterdamse clubleiding met grote twijfels over de deal.
De Catalanen willen deze zomer dolgraag spijkers met koppen slaan wat betreft de keeperssituatie. "Een van de problemen die Barcelona de komende weken moet oplossen, is de toekomst van Ter Stegen", zo schetst het Spaanse sportmedium de huidige situatie. "Een paar dagen geleden leek er een deur open te gaan met de aanstelling van Míchel als nieuwe trainer van Ajax. De transfer zal echter allesbehalve gemakkelijk zijn."
Het grootste struikelblok is van financiële aard. Ter Stegen strijkt in Catalonië naar verluidt zo'n vijftien miljoen euro per jaar op, een bedrag dat in de verste verte niet matcht met het Amsterdamse salarishuis. "Dit bedrag is volstrekt onhaalbaar voor de Nederlandse club, die zich hoogstens een vergelijkbaar bedrag kan veroorloven als wat Girona vorig seizoen betaalde: één miljoen euro. Daarom zullen voorafgaande onderhandelingen tussen de partijen noodzakelijk zijn", weet Marca.
Een hernieuwde verhuurperiode, waarbij Barcelona de portemonnee trekt, is voor de Spanjaarden bovendien niet de hoofdprijs. "Logischerwijs zou Barcelona bijna het volledige salaris van de doelman overnemen om hem opnieuw te verhuren. Barça geeft echter de voorkeur aan een andere oplossing om te voorkomen dat ze constant met andere clubs over deze voorwaarden moeten onderhandelen. De ideale optie zou een definitieve transfer zijn."
Naast het loodzware financiële plaatje, spelen ook de medische rapporten van de 34-jarige sluitpost een cruciale rol in de Amsterdamse besluitvorming. Ter Stegen kwakkelde de afgelopen seizoenen immers opvallend vaak met zijn fysieke gesteldheid.
"Niemand kan met zekerheid zeggen hoe het met de Duitse doelman gaat na de ene blessure na de andere in de afgelopen twee jaar", zo schrijft het medium kritisch. "Het is duidelijk dat geen enkele club een aanzienlijke investering in Ter Stegen zal wagen, ofwel door een hoge transfersom te betalen of door his volledige salaris over te nemen. Deze twijfels leven ook bij Ajax, dat niet overhaast een nieuwe doelman wil aantrekken."
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'Fysieke gesteldheid Ter Stegen zorgt voor twijfels bij Ajax'
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