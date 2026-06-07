'Fysieke gesteldheid Ter Stegen zorgt voor twijfels bij Ajax'

De geruchten omtrent een sensationele overstap van Marc-André ter Stegen naar Ajax houden de gemoederen flink bezig. Hoewel de komst van de kersverse hoofdtrainer Míchel de deuren in de Johan Cruijff ArenA leek te openen voor de doelman van FC Barcelona, is de realiteit een stuk weerbarstiger. Volgens het toonaangevende Spaanse medium Marca kampt de Amsterdamse clubleiding met grote twijfels over de deal.

De Catalanen willen deze zomer dolgraag spijkers met koppen slaan wat betreft de keeperssituatie. "Een van de problemen die Barcelona de komende weken moet oplossen, is de toekomst van Ter Stegen", zo schetst het Spaanse sportmedium de huidige situatie. "Een paar dagen geleden leek er een deur open te gaan met de aanstelling van Míchel als nieuwe trainer van Ajax. De transfer zal echter allesbehalve gemakkelijk zijn."

Het grootste struikelblok is van financiële aard. Ter Stegen strijkt in Catalonië naar verluidt zo'n vijftien miljoen euro per jaar op, een bedrag dat in de verste verte niet matcht met het Amsterdamse salarishuis. "Dit bedrag is volstrekt onhaalbaar voor de Nederlandse club, die zich hoogstens een vergelijkbaar bedrag kan veroorloven als wat Girona vorig seizoen betaalde: één miljoen euro. Daarom zullen voorafgaande onderhandelingen tussen de partijen noodzakelijk zijn", weet Marca.