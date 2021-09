Geschreven door Idse Geurts 01 sep 2021 om 11:09

Sinds deze zomer zijn wedstrijdkaarten voor Ajax alleen nog beschikbaar in de Ajax-app. Dit besluit werd genomen vanwege de coronamaatregelen. Om als club toeschouwers toe te laten, is het een vereiste om precies te weten wie zich in het stadion bevind. Via een app gaat dit natuurlijk erg snel en betrouwbaar. Je account wordt gekoppeld aan je ticket, waardoor het gelijk duidelijk is of je in het stadion aanwezig bent.

Toch zijn veel supporters niet tevreden met deze ‘digitale seizoenkaart’. Zo hebben niet alle Ajax-fans een smartphone, of vinden ze het gebruik van een mobiele telefoon moeilijk. Ook verzamelaars zijn niet blij: een digitale seizoenkaart kan je natuurlijk niet mooi inlijsten.

Gelukkig geeft Ajax gehoor aan deze supporters. “We kennen het verzoek van fans voor een fysieke seizoenkaart. In overleg met de supporters willen we de mogelijkheid bieden voor zo’n kaart. Dat zal dit seizoen niet meer zijn, maar vanaf volgend seizoen wil Ajax deze optie gaan aanbieden”, zo stelt een woordvoerder van de club.

Ajax lijkt nog wel nog steeds positief gestemd over het nieuwe ticketsysteem. Zo wordt het onderling doorverkopen van wedstrijdkaartjes bijvoorbeeld makkelijker. Het kaartje wordt dan gewoon verplaatst naar het Ajax-account van de koper. Dit zorgt ervoor dat er minder lege stoeltjes te zien zijn in de Johan Cruijff ArenA. De woordvoerder laat weten dat Ajax daarom gelooft dat de app de toekomst is op het gebied van ticketing.