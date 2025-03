Gaaei: "Als ik één teamgenoot moet noemen, is dat Kenneth Taylor"

Anton Gaaei heeft een heel moeilijk begin gehad bij Ajax. Met name Kenneth Taylor heeft de Deen, die inmiddels een gewaardeerde kracht is, in die periode gesteund.

Gaaei werd vorig seizoen tegen zowel Feyenoord als AZ al voor de rust naar de kant gehaald. "In die moeilijke periode ben ik veel geholpen, maar als ik één teamgenoot moet noemen, is dat Kenneth Taylor. Hij had het zelf ook niet altijd gemakkelijk, maar zei me dat ik hem altijd kon appen of bellen", blikt de verdediger terug in het Algemeen Dagblad.

"Ervaren spelers adviseerden me vooral niet naar sociale media te kijken. Ik heb me daar ook een tijdje van afgesloten", vervolgt Gaaei, die in zijn beginperiode werd uitgefloten door een deel van de fans. Inmiddels is hij basisspeler na het vertrek van Devyne Rensch. "Ik wist vanaf het begin dat ik dit in me had. Ik hou van Ajax en wil hier per se slagen. Ik denk dat ik daar goed genoeg voor ben."