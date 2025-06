Gaaei belangrijk bij spectaculaire comeback van Jong Denemarken

Jong Denemarken is het EK Onder 21 donderdagavond begonnen met een spectaculaire overwinning op Jong Oekraïne. De Denen kwamen twee keer op achterstand, maar bogen het duel alsnog om in een 2-3 zege.

De wedstrijd in het Slowaakse Presov begon moeizaam voor Denemarken. Al na 22 minuten bracht Nazar Voloshyn Oekraïne op voorsprong. Pas na rust kreeg Denemarken grip op het duel. Anton Gaaei, die kort geleden zijn debuut maakte bij het grote Denemarken, gaf een lage voorzet op Clement Bischoff, die zijn tegenstander uitspeelde en de 1-1 binnenschoot.

Na een nieuwe treffer van Oekraïne via Maksym Bragaru, zorgde William Bøving met een afstandsschot opnieuw voor evenwicht. Vijf minuten voor tijd viel de beslissing: invaller Oscar Fraulo stond net op het veld toen William Osula de winnende 2-3 maakte. Dankzij de zege begint Jong Denemarken het toernooi in Groep D uitstekend. De volgende tegenstander is Jong Oranje.