Gaaei geniet bij Ajax: "Dat was het hoogtepunt in mijn loopbaan"

Anton Gaaei is dit seizoen weer helemaal opgebloeid bij Ajax. Zijn debuutseizoen in Amsterdam kende een paar dieptepunten, maar de rechtsback ging nooit bij de pakken neer zitten.

Gaaei speelt onder Francesco Farioli lang niet alles, maar is wel van waarde voor de ploeg. "De Klassieker vorige maand was het hoogtepunt in mijn loopbaan. Dat komt door het grote verschil met mijn vorige editie in de Arena, het belang van deze zege en de goede wedstrijd die ik speelde", vertelt hij in het Algemeen Dagblad. Vorig jaar werd hij na twee enorme fout al vroeg gewisseld, nu gaf hij in de slotfase de assist bij de winnende treffer van Kenneth Taylor.

De 22-jarige Deen bleef ondanks de dieptepunten van vorig seizoen vertrouwen houden in zijn eigen kunnen. "Het is achteraf makkelijk zeggen dat ik vanaf het begin wist dat ik dit kon, maar je moet op dit niveau in jezelf geloven. Ik heb altijd een stemmetje in mijn hoofd gehad dat zei: ik ben goed genoeg", legt hij uit. "Dat moet je met daden aantonen. Daar had ik alleen tijd voor nodig."