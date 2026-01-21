Gaaei geniet van fraaie zege: "Hij is een goede vriend van mij"

"Een hele grote overwinning. We hebben echt een goede wedstrijd gespeeld, als je het mij vraagt", reageert hij op de website van zijn werkgever. "We waren 97 minuten lang één hecht team en daar ben ik heel blij mee. Als we de bal verloren, zetten we meteen druk en we wilden hen hoog vastzetten. Ik denk dat ons gameplan bijna perfect was", aldus Gaaei, die zelf de assist gaf bij de winnende treffer.

"Ik trok zelf een sprint. Ik heb veel gerend deze wedstrijd", blikt hij terug. "Rayane Bounida gaf mij de bal en ik kon 'm terugleggen op 'Ollie'. Gelukkig schoot hij 'm binnen. Bij het vieren van de goal duwde ik Edvardsen naar voren in mijn emotie, maar ik vond dat hij dat moment verdiende", constateert Gaaei, die ook genoot van zijn eigen aandeel bij de 1-2. "Het is altijd fijn om het team te helpen. Ik ben ook blij voor 'Ollie'. Hij is een goede vriend van mij."