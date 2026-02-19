Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Gaaei in het zonnetje gezet: "Het is een eer en ik ben trots"

Gijs Kila
bron: Ajax
Anton Gaaei
Anton Gaaei Foto: © MTB-Photo

Anton Gaaei heeft een bijzondere mijlpaal bereikt bij Ajax. De Deense rechtsback speelde inmiddels honderd officiële wedstrijden in het shirt van de Amsterdammers en dat laat de club niet onopgemerkt voorbijgaan. Via de officiële kanalen wordt Gaaei in het zonnetje gezet, met mooie woorden van hemzelf en van (oud-)teamgenoten.

Voor de camera van Ajax staat de 23-jarige verdediger stil bij zijn prestatie. "Als ik er over een paar jaar op terugkijk, besef ik pas echt hoe bijzonder het is. Nu is het misschien nog niet zo duidelijk hoe groot deze prestatie is, maar om honderd wedstrijden te spelen voor een club als Ajax, is echt iets speciaals. Het is een eer en ik ben trots."

Gaaei wordt ook herinnerd aan enkele van zijn hoogtepunten in Amsterdamse dienst. Vooral zijn doelpunten zijn hem bijgebleven. "Nummer één moet wel die tegen FC Utrecht-thuis zijn", blikt hij terug. "Soms heb je gewoon geen tijd om na te denken en moet je gewoon doen wat je instinct zegt. De laatste, denk ik, is Qarabag-uit. Ik vond het heerlijk hoe ik de bal raakte. Het gevoel is geweldig."

Naast zijn eigen woorden krijgt Gaaei ook lof toegezwaaid van ploeggenoten en oud-ploeggenoten. Onder anderen Kenneth Taylor en Wout Weghorst spreken hem toe in een videoboodschap. Daarbij wordt de Deen vooral geprezen om zijn constante dreiging vanaf de rechterflank en zijn nauwkeurige voorzetten, die Ajax al meerdere keren beslissende momenten hebben opgeleverd.

