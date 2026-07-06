'Gaaei kan oud-Ajacied opvolgen bij fraaie club uit Duitsland'
Anton Gaaei kan zijn loopbaan mogelijk voortzetten in de Bundesliga. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Eintracht Frankfurt zich bij Ajax gemeld voor de Deense rechtsback.
De Duitse club is op zoek naar een nieuwe rechtsback nadat oud-Ajacied Rasmus Kristensen deze zomer vertrok naar FC Midtjylland. Gaaei geldt als een van de belangrijkste kandidaten om die vacature in te vullen.
Eerder meldde Het Parool al dat de 23-jarige verdediger op serieuze belangstelling uit de Bundesliga kon rekenen, maar zonder een club te noemen. Het Algemeen Dagblad weet nu dat Eintracht Frankfurt de geïnteresseerde partij is.
Gaaei verruilde Viborg in de zomer van 2023 voor Ajax, dat destijds 4,5 miljoen euro voor hem betaalde. Na een lastige beginperiode knokte hij zich terug en groeide hij uit tot een vaste waarde in Amsterdam.
Toch staat Ajax open voor een vertrek. De club wil deze zomer transferinkomsten genereren om de selectie verder te versterken. Opvallend genoeg ontbrak Gaaei zaterdag in het oefenduel met Panathinaikos (1-3). Volgens Ajax kampte de rechtsback met lichte fysieke klachten.
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