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Gaaei krijgt uitstekend nieuws en mag alsnog koffers pakken

Max
bron: Deense media
Anton Gaaei samen met Míchel
Anton Gaaei samen met Míchel Foto: © Pro Shots

Anton Gaaei mag zich alsnog melden bij de nationale ploeg van Denemarken. Dat werd dinsdagmiddag bekendgemaakt door de Deense bond. 

Eerder werd bekend dat Kasper Dolberg is afgehaakt. De spits van Ajax is geblesseerd geraakt aan zijn knie en moet terugkeren naar Amsterdam. Ook Benfica-verdediger Alexander Bah heeft de nationale ploeg moeten verlaten.

Bondscoach Brian Riemer heeft daarom alsnog een beroep gedaan op Gaaei. Ook voormalig Ajacied Mohamed Daramy mag zich nog melden bij de nationale ploeg.

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