'Gaaei nadert vertrek bij Ajax: gesprekken over transfer gestart'

Ajax gaat waarschijnlijk snel afscheid nemen van Anton Gaaei. De vleugelverdediger staat in de belangstelling van het Franse Paris FC en SS Lazio uit Italië, zo bevestigt het doorgaans betrouwbare Tipsbladet na eerder nieuws in Franse media.

Gaaei kan bij Ajax niet rekenen op een vaste basisplaats, maar kan nu dus een transfer maken naar de Franse Ligue 1 of de Italiaanse Serie A. Paris FC en Lazio zouden de enkelvoudig international van Denemarken graag vastleggen.

De gesprekken over een transfer zouden inmiddels zijn gestart. Het is niet duidelijk of Ajax al betrokken is in de gesprekken. Gaaei, die medio 2023 voor 4,5 miljoen euro overkwam van Viborg FF, heeft nog een contract tot de zomer van 2028 in de Johan Cruijff ArenA.