Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"

Anton Gaaei speelde een opvallende rol voor Ajax in de topper tegen PSV. De rechtsback liet zich opnieuw zien met een fraai doelpunt, maar hield na afloop gemengde gevoelens over aan het duel, dat in de Johan Cruijff Arena eindigde in 2-2.

Na de wedstrijd benadrukte Gaaei vooral de veerkracht van zijn ploeg. "Ik denk dat we er vol voor gingen nadat we weer op achterstand kwamen. Al onze energie en onze aanvallende acties resulteerden uiteindelijk in een 2-2. Ik denk dat als de wedstrijd vijf minuten langer had geduurd, ik niet verbaasd zou zijn geweest als we hadden gewonnen", vertelt hij in gesprek met ESPN.

Over zijn doelpunt is Gaaei zelf ook duidelijk. "Ik heb er vroeger altijd op getraind met mijn broer en vrienden. Mijn broer is er goed in. Ik denk dat ik het van hem heb geleerd, omdat hij een spits is. We hebben er veel op getraind en urenlang geoefend."

Toch overheerst bij Gaaei niet alleen tevredenheid. "We verdienden meer, maar misschien was 2-2 uiteindelijk ook wel terecht. Het was een goede wedstrijd en een mooi doelpunt van mij. Maar zoals ik al zei: ik wilde de drie punten, dus ik ben niet tevreden", besluit hij.