Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"
Anton Gaaei speelde een opvallende rol voor Ajax in de topper tegen PSV. De rechtsback liet zich opnieuw zien met een fraai doelpunt, maar hield na afloop gemengde gevoelens over aan het duel, dat in de Johan Cruijff Arena eindigde in 2-2.
Na de wedstrijd benadrukte Gaaei vooral de veerkracht van zijn ploeg. "Ik denk dat we er vol voor gingen nadat we weer op achterstand kwamen. Al onze energie en onze aanvallende acties resulteerden uiteindelijk in een 2-2. Ik denk dat als de wedstrijd vijf minuten langer had geduurd, ik niet verbaasd zou zijn geweest als we hadden gewonnen", vertelt hij in gesprek met ESPN.
Over zijn doelpunt is Gaaei zelf ook duidelijk. "Ik heb er vroeger altijd op getraind met mijn broer en vrienden. Mijn broer is er goed in. Ik denk dat ik het van hem heb geleerd, omdat hij een spits is. We hebben er veel op getraind en urenlang geoefend."
Toch overheerst bij Gaaei niet alleen tevredenheid. "We verdienden meer, maar misschien was 2-2 uiteindelijk ook wel terecht. Het was een goede wedstrijd en een mooi doelpunt van mij. Maar zoals ik al zei: ik wilde de drie punten, dus ik ben niet tevreden", besluit hij.
Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"
Godts over toekomst bij Ajax: "Voor mij staat Ajax nu op één"
García genoot van specifieke Ajacied: "Hij verdiende deze kans"
Til gefrustreerd na late tegentreffer: "Ik ben er doodziek van"
Borst kritisch op Ajax-aankoop: "Die kun je missen als kiespijn"
Bosz baalt van PSV: "Wij hebben daarin veel te weinig gebracht"
Godts krijgt wéér lof: "Deze goal is honderd procent perfect"
PSV baalt na 'gestolen' punt van Ajax: "Ik ben er doodziek van"
Ajax redt punt in slotfase in topper tegen PSV in Johan Cruijff Arena
Oud-trainer Ajax krijgt snauw: "Heeft mijn leven moeilijk gemaakt"
'Ajax stunt met komst succestrainer': "Die is wel gesproken"
Josip Sutalo gaat in op toekomst: "Ik hou echt van Amsterdam..."
Opstelling Ajax: Garcia kiest voor volgende 11 in topper met PSV
Danny Buijs (43) naar Ajax? "Ze moeten me dan wel overtuigen..."
Chuba Akpom verlaat Ajax na promotie Ipswich voor miljoenenbedrag
Ajax-spits wil blijven: "Voor mij zeker een optie om bij te tekenen"
Wim Kieft: "Sportief, maar ook een pijnlijk moment voor Ajax"
Gravenberch en Gakpo over Ajax-PSV: "PSV is heer en meester"
"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"
Hans Kraay: "Hij speelt over twee jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV"
Steur erkent: "Ik voelde me eigenlijk wel een beetje schuldig"
Godts kan droomtransfer vergeten: "Meerdere keren afgewezen"
Ceballos 'nooit meer' in actie voor Real: weg naar Ajax lijkt vrij
Mika Godts opnieuw verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand
Bosz voorziet comeback Ajax onder Cruijff: "Vertrouw ik hem toe"
Jaap de Groot wijst: "Je weet wat een typische Ajax-krant is"
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, dat kan toch niet in Oranje?"
Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."
Wilco van Schaik waarschuwt: "Nacompetitie kan de prullenbak in"
Kieft: "Erehaag PSV sportief, maar tegelijk zeer pijnlijk voor Ajax"