Gaaei op de bank? "Tomiyasu zou op rechts meer minuten maken"

Ajax won afgelopen weekend met ruime cijfers van Fortuna Sittard, maar het uitvallen van Oleksandr Zinchenko was een grote tegenvaller. De vleugelverdediger heeft een zware knieblessure opgelopen en dat nieuws is keihard aangekomen bij de club uit Amsterdam.

"Van wat ik hoorde van de mensen bij Ajax: hij kwam binnen en had er echt zin in. Hij keek ontzettend uit naar het komende halfjaar. Hij nam de jonkies meteen bij de hand", vertelt verslaggever Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. "Ze wilden een ervaren controleur halen, dat lukte niet, maar Zinchenko pakte die leidersrol echt op. Het was de bedoeling dat Tomiyasu op rechts meer minuten zou maken en dan zou je twee backs hebben die aan de binnenkant konden spelen. In de coaching en leiderschap zouden ze een bult kunnen compenseren", weet Inan.

"Voor de aftrap tegen Fortuna zag je meteen dat hij bezig was met het geven van instructies en het met moed inpraten van teamgenoten", blikt hij terug. "Voor Ajax is dit echt een mokerslag. Nu kom je toch weer bij Wijndal uit, al kan Tomiyasu - als hij wat meer ritme heeft - ook op die flank uit de voeten. Maar het is een flinke streep door de rekening. Je moet Zinchenko zien als de belangrijkste winteraankoop van Ajax. Ze voelden in de eerste tien dagen: dit is precies wat we zochten. Iedereen liep met hem weg", besluit Inan over de voormalig PSV-speler.