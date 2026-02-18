Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Gaaei op de bank? "Tomiyasu zou op rechts meer minuten maken"

Niek
Takehiro Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu Foto: © Pro Shots

Ajax won afgelopen weekend met ruime cijfers van Fortuna Sittard, maar het uitvallen van Oleksandr Zinchenko was een grote tegenvaller. De vleugelverdediger heeft een zware knieblessure opgelopen en dat nieuws is keihard aangekomen bij de club uit Amsterdam. 

"Van wat ik hoorde van de mensen bij Ajax: hij kwam binnen en had er echt zin in. Hij keek ontzettend uit naar het komende halfjaar. Hij nam de jonkies meteen bij de hand", vertelt verslaggever Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. "Ze wilden een ervaren controleur halen, dat lukte niet, maar Zinchenko pakte die leidersrol echt op. Het was de bedoeling dat Tomiyasu op rechts meer minuten zou maken en dan zou je twee backs hebben die aan de binnenkant konden spelen. In de coaching en leiderschap zouden ze een bult kunnen compenseren", weet Inan. 

"Voor de aftrap tegen Fortuna zag je meteen dat hij bezig was met het geven van instructies en het met moed inpraten van teamgenoten", blikt hij terug. "Voor Ajax is dit echt een mokerslag. Nu kom je toch weer bij Wijndal uit, al kan Tomiyasu - als hij wat meer ritme heeft - ook op die flank uit de voeten. Maar het is een flinke streep door de rekening. Je moet Zinchenko zien als de belangrijkste winteraankoop van Ajax. Ze voelden in de eerste tien dagen: dit is precies wat we zochten. Iedereen liep met hem weg", besluit Inan over de voormalig PSV-speler. 

Gerelateerd:
Alfred Schreuder

Schreuder niet naar Anderlecht? "Niets bereikt in zijn carrière"

0
Mohamed Abdalla juicht na zijn eerste doelpunt bij Jong ajax

Jongste doelpuntenmaker van Jong Ajax trots: "Heel bijzonder"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties