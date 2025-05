Gaaei op de bank? "Waarom kies je niet voor hem op die positie?"

De druk op Francesco Farioli neemt toe. Ajax begint steeds slechter te voetballen en de trainer krijgt de verantwoordelijkheid. In de podcast Kick-off van De Telegraaf spreken Mike Verweij en Valentijn Driessen zich uit over de trainer.

"Ik krijg steeds meer het idee dat Farioli bezwijkt onder de kampioensstress", opent Verweij bij Kick-Off. "De opstelling was onlogisch, de wissels waren onlogisch", aldus de journalist over de opstelling tegen NEC Nijmegen. "Dus ik hoop voor iedereen bij Ajax dat Farioli snel weer op het paadje terugkomt."

Het spelplezier en de dynamiek gingen verloren onder het mom van het in de basis zetten van opgebrande routiniers. "Ajax speelde met een ploeg die gemiddeld bijna dertig jaar oud was. En bijna al het voetbal werd er uit gesloopt."

Verweij vindt dat Farioli risico's moet nemen. "Anton Gaaei heeft na zijn geweldige assist tegen Feyenoord denk ik geen bal meer goed geraakt. Waarom kies je niet voor Youri Regeer? En waarom Hato niet naar het centrum en Mokio linksback, dat is voor volgend seizoen de bedoeling", aldus Verweij. "Dan krijg je een beetje voetbal."

Daarnaast noemt hij de opstelling op het middenveld ook onnavolgbaar. "Het was ook veel logischer geweest om Davy Klaassen gewoon op acht te zetten en Henderson vlak voor de verdediging. Ook dat was een heel rare keuze."

Verweij herinnert zich de seizoenstart weer, waarin rouleren de orde van de dag was. "Ter verdediging: dat was misschien nodig, omdat hij de fysiek slechtste selectie van Nederland onder zijn hoede kreeg. Maar door dat eeuwige gewissel, onder meer acht keer tegen NAC, is er nooit enige vastigheid in het elftal gekomen. Er zat geen enkel patroon, geen enkel automatisme in dat elftal. Hij heeft Ajax aan het begin van het seizoen kapot gewisseld."

De journalist is echter ook kritisch over hoe het er nu uitziet. "Normaal is de opbouw zo dat een elftal in april en mei het beste is, als de prijzen worden verdeeld. Jarenlang verloor Ajax nooit een wedstrijd in april en mei. Dat het elftal er nu zo beroerd voorstaat, is toch een brevet van onvermogen. Ik kan me dit seizoen echt geen leuke wedstrijd herinneren."

Collega Valentijn Driessen ziet vooral dat de toekomst er somber uitziet. "Er is gewoon geen basis om op verder te bouwen. Arne Slot zette in zijn eerste jaar wat neer bij Feyenoord en in het tweede jaar voelde je dat het alleen maar beter kon gaan. Het elftal ontwikkelde zich, spelers ontwikkelden zich. Dat zie je bij Ajax helemaal niet. Van Mika Godts is niets meer over. Ook Mokio wordt er ineens weer uitgehaald. Dan denk ik: waarom?"

Verweij vindt ook dat spelers zich niet hebben ontwikkeld onder Farioli. "Sutalo en Taylor doen het beter en Youri Baas doet het uitstekend, maar voor de rest kan ik niet heel veel spelers opnoemen die beter zijn geworden. En dat is wel wat je wil als Ajax. Je moet duur gaan verkopen om te kunnen kopen."