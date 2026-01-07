Gaaei op weg naar de uitgang? "Kun je dat geld daarvoor gebruiken"

Ajax lijkt deze winter afscheid te willen gaan nemen van Anton Gaaei. De rechtervleugelverdediger staat in de belangstelling van clubs als Lazio en Paris FC. Ondertussen zoeken de Amsterdammers naar een versterking op de linksbackpositie.

Gaaei wordt nu gelinkt aan Lazio en Paris FC. Dat zorgt voor verbazing aan tafel bij #DoneDeal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur. Gaaei zou niet goed genoeg zijn om een rol te vervullen bij clubs van dat niveau. "Als je alle 93 wedstrijden gaat ontleden, dan kom je toch tot een andere conclusie", zo klinkt het.

Wel zijn de heren van mening dat Gaaei er wel goed uitziet als je zijn goals op een rij zet. "Lazio en Paris zijn mooie clubs. Daar ben ik verbaasd over. In Nederland hebben we niet het idee dat hij het niveau van Ajax heeft."

Ondertussen wordt Souffian El Karouani gelinkt aan een overstap naar Ajax. De linksback blinkt uit bij FC Utrecht, terwijl de Amsterdammers op zoek zijn naar een nieuwe linksback. "Als ik de namen nu zo hoor, lijkt me de meest logische die van El Karouani", wordt er gezegd. "En daarom zou het goed zijn als je Gaaei zou kunnen verkopen. Dan kun je dat geld misschien daarvoor gebruiken."