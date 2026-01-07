HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Gaaei op weg naar de uitgang? "Kun je dat geld daarvoor gebruiken"

Amber
bron: #DoneDeal Podcast
Anton Gaaei
Anton Gaaei Foto: © MTB-Photo

Ajax lijkt deze winter afscheid te willen gaan nemen van Anton Gaaei. De rechtervleugelverdediger staat in de belangstelling van clubs als Lazio en Paris FC. Ondertussen zoeken de Amsterdammers naar een versterking op de linksbackpositie.

Gaaei wordt nu gelinkt aan Lazio en Paris FC. Dat zorgt voor verbazing aan tafel bij #DoneDeal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur. Gaaei zou niet goed genoeg zijn om een rol te vervullen bij clubs van dat niveau. "Als je alle 93 wedstrijden gaat ontleden, dan kom je toch tot een andere conclusie", zo klinkt het.

Wel zijn de heren van mening dat Gaaei er wel goed uitziet als je zijn goals op een rij zet. "Lazio en Paris zijn mooie clubs. Daar ben ik verbaasd over. In Nederland hebben we niet het idee dat hij het niveau van Ajax heeft." 

Ondertussen wordt Souffian El Karouani gelinkt aan een overstap naar Ajax. De linksback blinkt uit bij FC Utrecht, terwijl de Amsterdammers op zoek zijn naar een nieuwe linksback. "Als ik de namen nu zo hoor, lijkt me de meest logische die van El Karouani", wordt er gezegd. "En daarom zou het goed zijn als je Gaaei zou kunnen verkopen. Dan kun je dat geld misschien daarvoor gebruiken."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Ajax heeft toptalent van NEC (18) op de radar, flinke concurrentie'

0
Kenneth Taylor op de bank bij Ajax

"Ajax hoopt nog 15 tot 20 miljoen euro voor hem te ontvangen"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Anton Gaaei
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd