Gaaei openhartig: "Toen zag alles er heel duister uit voor me"

"Op een gegeven moment zag alles er heel duister uit voor me", blikt Gaaei terug in gesprek met de NOS. "Ik moest heel diep gaan om weer op te krabbelen." De zomeraanwinst van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat had moeite om te aarden in Amsterdam. "Ik had tijd nodig", erkent Gaaei. "Dat is geen excuus, maar als je bij de grootste club van Nederland komt dan is dat gewoon zo." De druk en verwachtingen kwamen hard aan, maar Gaaei bleef werken aan zijn herstel, mentaal én fysiek.

Met de hulp van zijn naasten vond hij zijn weg omhoog. "Met de hulp van mijn vrienden, familie en vooral ook mijn mental coach is het toch gelukt om uit het dal te klimmen", vertelt hij. Daarbij helpt relativeren hem verder: "En ik probeer mezelf voor te houden dat er meer in het leven is dan voetbal alleen. Enerzijds is het mijn leven, maar eigenlijk is er nog veel meer."