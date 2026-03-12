Gaaei rechtsbuiten? "Valt niet uit te sluiten dat García dat doet"

Oscar García krijgt de rest van het seizoen de leiding over Ajax. Een grote taak voor de trainer, van wie we in Nederland alleen zagen hoe hij met Jong Ajax speelde. Pieter Zwart doet een analyse op basis van het spel dat hij met zijn ploeg speelde.

"Defensief vond García een creatieve oplossing voor de malaise. Vanuit zijn 4-3-3-formatie koos hij voor een aanvallend en een verdedigend ingestelde vleugelaanvaller", analyseert Zwart bij Voetbal International. "Een van de buitenspelers moest tot diep op de eigen speelhelft achter een back aan. Dit takenpakket vertrouwde García tegen FC Dordrecht voor het eerst toe aan Lucas Jetten."

"Destijds was hij nog invaller. Voor de vleugelverdediger was het geen probleem om voortdurend naar achteren te lopen", constateert hij. "In de meest recente duels van Jong Ajax begon Jetten steeds in de voorhoede (soms rechtsbuiten, soms linksbuiten), met de opdracht om zijn directe tegenstander te schaduwen."

"Ook op het middenveld koos García herhaaldelijk voor verdedigers. Ryan van de Pavert werd van rechtsback ineens controlerende middenvelder. Centrale verdediger Jinairo Johnson werd zelfs gebruikt in een offensievere rol in die linie", zag hij. "Dat leek vooral een signaal om het belang van duelkracht en tactische betrouwbaarheid te accentueren."

"García gaf met zijn tactiek nadrukkelijk het balbezit cadeau. Jong Ajax wachtte tegenstanders op bij de middenlijn en stapte nauwelijks vooruit. Helmond Sport tikte in de openingsfase op De Toekomst ongehinderd drie minuten achter elkaar rond", analyseert Zwart. "De beloftenploeg beperkte zich tot het klein maken van ruimtes en het verdedigen van de as van het veld. Buiten het blok van García mochten opponenten passes versturen."

"De vraag is of García bij het eerste elftal een soortgelijke methode wil hanteren. In dat scenario is Mika Godts waarschijnijk de vleugelaanvaller die wat meer voorin mag blijven hangen en moet de andere buitenspeler achter zijn directe tegenstander aan", weet hij. "Dan valt niet uit te sluiten dat García een keer Anton Gaaei gaat testen als rechtsbuiten. Al is sowieso de vraag of de interim-trainer bij zijn debuut thuis tegen Sparta Rotterdam zaterdag de bal aan de tegenstander wil geven."