Gaaei uitgeschakeld op EK na late comeback van Jong Frankrijk

Anton Gaaei is met Jong Denemarken uitgeschakeld op het EK. Jong Frankrijk plaatste zich zondagavond voor de halve finale door in de slotfase met 2-3 te winnen van de Denen. De Fransen toonden veerkracht en wisten een achterstand in de slotminuten om te buigen.

Denemarken kwam na achttien minuten op voorsprong via Clement Bischoff, met Ajax-back Gaaei in de basis. Net voor rust maakte Djaoui Cissé gelijk, maar kort na de pauze zorgde Oliver Sorensen opnieuw voor een Deense voorsprong: 2-1.

Frankrijk bleef aandringen en dacht in de 71e minuut de gelijkmaker te maken via Mathys Tel, maar de VAR keurde het doelpunt af wegens buitenspel. In de 84e minuut viel de gelijkmaker alsnog via een schitterend schot van aanvoerder Quentin Merlin.

Een minuut later was het opnieuw raak: Tel krulde de bal fraai in de verre hoek en bezorgde Frankrijk zo de 2-3 winst én een plek in de halve finale.