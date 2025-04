'Gaaei ziet transferwaarde toenemen ondanks wisselvallig seizoen'

Anton Gaaei is bezig met een goed seizoen bij Ajax. Na het vertrek van Devyne Rensch kreeg de rechtsback meer speeltijd. De waarde van de Deen is gestegen op de transfermarkt.

De Deen heeft in het begin van het seizoen zware kritiek gekregen, waarbij zijn niveau in twijfel werd getrokken. Toch maakt de Deen indruk nu hij meer minuten maakt bij de Amsterdammers. Zijn waarde is volgens de Transfermarkt met 1,5 miljoen gestegen op de transfermarkt, wat zijn goede vorm bevestigt.

In 2023 werd Gaaei met een marktwaarde van 2 miljoen voor 4,5 miljoen euro gehaald van Viborg FF door Ajax. De Deen heeft in twintig wedstrijden twee keer gescoord en heeft vier assists. Het contract van de 22-jarige loopt tot medio 2028.