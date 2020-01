Geschreven door Jessica Westdijk 18 jan 2020 om 20:01

Een Champions League-titel blijft de ultieme droom, maar Europees goud blijft hoe dan ook een doelstelling voor Ajax. Na de uitschakeling in de Champions League staat de blik vooruit richting Getafe, die de tegenstander in de Europa League is. Maakt Ajax een kans op de eindzege?

Het wordt even slikken, als Ajax op 20 Februari in Europees verband tegen Getafe speelt. Niet omdat de Spaanse club nu een hele goede of hele slechte tegenstander is, maar meer omdat we toch wel gewend zijn de Champions League-tune door de speakers van het stadion te horen. De zenuwachtige koppies, de wapperende vlag met de sterren op de middencirkel of een lekkere cola, de witte vlaggetjes in het publiek: geen avonden zo sfeervol als de Champions League-avonden bij Ajax. Maar zoals een topclub in wording betaamt gaat de weg omhoog met vallen en opstaan en een vroegtijdige uitschakeling in de Champions League moet dan ook gezien worden als een onderdeel van het leerproces. Maar toch blijft het een bittere pil. Maar ook een tegenvaller die een meevaller kan worden: over het algemeen is het niveau van tegenstanders minder sterk in de Europa League, wat dus weer kan betekenen dat de kans op een hoofdprijs voor Ajax groter is.

π‘Ίπ’‚π’Žπ’ƒπ’‚ π’ƒπ’š π‘«π’‚π’—π’Šπ’ π‘΅π’†π’“π’†π’”…

De eerstvolgende tegenstander

Getafe is de tegenstander van Ajax, en hoewel dat op papier een onbekende tegenstander is, kan Ajax behoorlijke tegenstand verwachten. Halverwege het seizoen stond Getafe 6e, boven clubs als Villareal, Athetlic de Bilbao en, jawel, Valencia. Getafe werd tweede in de groepsfase van de Europa League in een poule met Trabzonspor, Krasnodar en FC Basel, dat als eerste eindigde. De sterkste speler van de Spanjaarden is de spits, Angel, die al acht doelpunten in competitieverband maakte. Ook Kenedy, een huurling van Chelsea die uit de voeten kan op het middenveld, is een gevaarlijke speler, maar hij is waarschijnlijk geblesseerd voor de ontmoeting met Chelsea. Je zou zeggen dat Ajax van Getafe moet kunnen winnen. Toch geven de experts bij het Betway footballwedden beide clubs evenveel kans: de odds zijn gelijk en dat geeft aan dat Getafe niet te onderschatten is!

De andere tegenstanders

Mocht Ajax verder bekeren, dan wacht de 16e ronde, en de tegenstander in die ronde wordt wederom op basis van loting gekozen. De sterkste teams die Ajax kan treffen zijn AS Roma, Inter Milan, Bayer Leverkussen, Arsenal, Manchester United en Sevilla. Hoewel het clubs zijn met grote namen zijn ze in de afgelopen jaren afgezakt naar de Europese middenmoot, hoewel ze nog wel over topspelers beschikken. De Γ©chte tegenstanders van formaat, zoals FC Barcelona, Manchester City en Juventus spelen een Europees niveautje hoger. Daarnaast heeft het afgelopen Champions League-seizoen aangetoond dat Ajax niemand hoeft te vrezen: als we in ons spel zitten dan kunnen we iedereen aan.

Donny van de Beek!

Ajax zelf

En daarom ligt het volledig aan Ajax zelf of we dit jaar eindelijk een Europese hoofdprijs pakken. Hoewel het erop lijkt dat er in de winterstop niemand van naam vertrekt, kan het natuurlijk altijd zo zijn dat er op het laatste moment een sleutelspeler vertrekt – zeker nu we ze geen Champions League-voetbal meer kunnen bieden. Er wordt door de Europese top getrokken aan spelers als Andre Onana, Nico Tagliafico, Donny van de Beek en Hakim Ziyech, en hoewel ze allemaal beloofd hebben niet in de winterstop te vertrekken, heeft een belofte in het voetbal vaak weinig waarde. Blijft dit team, dat ervaring koppelt aan talent, bij elkaar dan is een Europa League-titel aan het eind van het seizoen een hele reΓ«le optie. De grootste tegenstander is in dit geval Ajax zelf. Dat hebben we kunnen zien tegen Valencia en dat is ook het gevaar in de wedstrijden in de Europa League: als we ons eigen spel spelen en ons niet uit de tent laten lokken, zoals Valencia dat deed, dan zijn we negen van de tien keer de betere partij. Als we schoppen beginnen uit te delen en uit nood maar de lange bal gaan spelen, dat zit een titel er niet in. We hebben het gezien tegen Real Madrid, tegen Juventus en ook uit tegen Tottenham: als we durven te voetballen, zijn we haast altijd de betere ploeg. En wie weet waar dat kan eindigen dit seizoen.