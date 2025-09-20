AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Gaat Ajax van PSV winnen zondag? BetMGM pakt uit met mooie odds

Redactie
Ajax-fans in het jubileumshirt
Ajax-fans in het jubileumshirt Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax gaat zondagmiddag in Eindhoven op bezoek bij directe concurrent PSV, de nummer twee van de Eredivisie. De ploeg van trainer John Heitinga is de underdog in het Philips Stadion, waardoor BetMGM uitpakt met een aantal fraaie odds!

De quotering op een zege van Ajax staat op maar liefst 4.35, terwijl een gelijkspel nog altijd 4.30 oplevert. Ook qua doelpuntenmakers valt er veel geld te verdienen! Als Wout Weghorst scoort, krijg je drie keer (3.00) je inleg terug. Een treffer van Kasper Dolberg (4.00), Mika Godts (4.50) of Kenneth Taylor (5.20) levert nog meer op. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van 'Mister 1-0' Davy Klaassen (6.75). 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Hélène Hendriks

Hendriks doet onthulling: "Ajax wilde hem eerst als hoofdtrainer"

0
Kasper Dolberg en Wout Weghorst

Dolberg: "Crisis in Amsterdam? Het seizoen is nog lang niet over"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
