Gaat Ajax voor nieuwe keeper? "Lijkt de club verstandig aan te doen"

Riznyk is bezig aan een sterk seizoen in Oekraïne. Sinds zijn komst naar Shakhtar Donetsk, ruim twee jaar geleden voor een bedrag van drie miljoen euro, ontwikkelde hij zich onder trainer Marino Pusic tot een vaste waarde onder de lat. In 35 officiële duels dit seizoen hield de tweevoudig international zestien keer de nul en kreeg hij 34 doelpunten tegen. In totaal kwam hij al 74 keer uit voor de landskampioen.

Op het Europese toneel maakte Riznyk eveneens indruk. Met name zijn optreden in het Champions League-duel tegen PSV bleef hangen. Hoewel Shakhtar met 3-1 verloor in Eindhoven, hield Riznyk zijn ploeg met een reeks knappe reddingen lange tijd in de wedstrijd. Sindsdien zou PSV de doelman nadrukkelijk volgen, en ook Feyenoord houdt zijn situatie in de gaten, meldt de doorgaans goed geïnformeerde Oekraïense journalist Igor Burbas.

Ajax heeft zich nog niet officieel gemeld. Toch is de Amsterdamse club ook een logische bestemming voor Riznyk, zo schrijft Willem Leijgraf van FootballTransfers. "Hoewel Pasveer graag voor een langer verblijf gaat in de Johan Cruijff ArenA, beschikt hij wel over een aflopende verbintenis en is die nog altijd niet verlengd. De gesprekken zijn over een nieuw contract zijn wel gaande, maar gezien de leeftijd van Pasveer en zijn blessureleed lijkt Ajax er verstandig aan te doen om ook te kijken naar een nieuwe keeper", zo klinkt het.