Gaat Anton Gaaei vertrekken bij Ajax? "Dat maakt het interessant"

Bij Ajax lijkt een drukke transferzomer in aantocht. Volgens Algemeen Dagblad staat de club voor een flinke renovatie van de selectie, waarbij niet alleen nieuwe spelers worden gehaald, maar ook meerdere huidige krachten mogen vertrekken.

Eén van de namen die mogelijk op die lijst verschijnt, is Anton Gaaei. De Deense rechtsback, die tegen PSV nog indruk maakte met een doelpunt, zou ondanks zijn recente prestaties niet zeker zijn van zijn plek. De krant stelt dat technisch directeur Jordi Cruijff de selectie wil vernieuwen en spreekt van een plan om de ploeg 'grondig te renoveren'.

Dat betekent dat er naast versterkingen ook afscheid genomen moet worden van spelers. "Dikke kans dat ook Gaaei in de enorme etalage belandt", aldus het AD. Opvallend, aangezien hij eerder al mocht vertrekken, maar toen zelf koos om in Amsterdam te blijven en zich te bewijzen.