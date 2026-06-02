Gaat Lang schitteren op het WK? "Noa houdt van zulke dingen"
Noa Lang kan tijdens het WK rekenen op de steun van zijn grootste fans: zijn jongere broertjes. Tijdens een training van Oranje spraken zij met het NOS Jeugdjournaal over hun verwachtingen voor het toernooi en hun grote broer.
De broertjes hopen vooral dat Lang een belangrijke rol krijgt in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. "Dat hij in de basis gaat beginnen en gaat scoren", vertelt één van hen. Zijn broer heeft een nog mooiere droom voor ogen: "Dat ze winnen en dat hij de winnende goal maakt."
Ook over de prestaties van het Nederlands elftal hebben de twee een duidelijke verwachting. De jongste van de twee denkt dat Oranje de kwartfinales haalt. "Ik denk kwartfinale." Zijn broer is optimistischer. "Ik denk dat ze de halve finale halen. En dat ze dan voor de derde plek gaan spelen, en die winnen ze dan."
Ook de vader van Lang kijkt uit naar het WK en weet hoe belangrijk het toernooi is voor zijn zoon. "Hij kijkt er sowieso altijd naar uit. Noa houdt van zulke dingen, Noa houdt van onder druk presteren. Hij wilde koste wat het kost hierbij zijn."
Waar veel kritiek klinkt op de kansen van Oranje, blijft de vader van de voormalig Ajax-aanvaller positief. "Ik denk dat ze heel ver kunnen komen: tot de halve finale. Ik doe niet mee aan de negativiteit. We hebben gewoon een goed team."
