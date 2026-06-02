Gaat Lang schitteren op het WK? "Noa houdt van zulke dingen"

Noa Lang kan tijdens het WK rekenen op de steun van zijn grootste fans: zijn jongere broertjes. Tijdens een training van Oranje spraken zij met het NOS Jeugdjournaal over hun verwachtingen voor het toernooi en hun grote broer.

De broertjes hopen vooral dat Lang een belangrijke rol krijgt in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. "Dat hij in de basis gaat beginnen en gaat scoren", vertelt één van hen. Zijn broer heeft een nog mooiere droom voor ogen: "Dat ze winnen en dat hij de winnende goal maakt."

Ook over de prestaties van het Nederlands elftal hebben de twee een duidelijke verwachting. De jongste van de twee denkt dat Oranje de kwartfinales haalt. "Ik denk kwartfinale." Zijn broer is optimistischer. "Ik denk dat ze de halve finale halen. En dat ze dan voor de derde plek gaan spelen, en die winnen ze dan."