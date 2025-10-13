Het Sportpaleis
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Gabrich over Ajax-tijd: "Was een verdwaalde toerist in Amsterdam"

Arthur
bron: ELF
Iván Gabrich in actie voor Ajax
Iván Gabrich in actie voor Ajax Foto: © BSR Agency

Vijf miljoen dollar telde Ajax neer om hem los te weken bij het Argentijnse Newell's Old Boys. Iván Gabrich had zich daar ontwikkeld tot een fysiek sterke spits met een scherp gevoel voor het doel, precies het type dat trainer Louis van Gaal zocht als opvolger van de naar Internazionale vertrokken Nwankwo Kanu.

"Ajax behoorde in die jaren met FC Barcelona en AC Milan tot de beste clubs van de wereld. Ik kende geen twijfel. Dit was een mooie kans. Ik had een behoorlijk goed seizoen gedraaid bij Newell’s Old Boys", vertelt Gabrich in gesprek met ELF.

In augustus 1996 arriveerde hij in Amsterdam met bijnamen als El Tanque en Iván el Terrible. Toch is het bijna dertig jaar later niet zijn scorend vermogen dat herinnerd wordt in de hoofdstad, maar eerder zijn cultstatus, gevoed door een bizar gerucht op internet.

In 1999 verscheen op een online Ajax-forum een satirische column waarin werd beweerd dat Gabrich eigenlijk een taxichauffeur uit Buenos Aires was. Volgens het verhaal zou hij Ajax hebben misleid met knap gemonteerde videobeelden van zijn ‘acties’. Het gerucht verspreidde zich razendsnel en groeide uit tot een hardnekkige legende onder fans.

Gabrich kan er inmiddels om lachen. "Nee, ik was geen met videobanden knutselende taxichauffeur, maar misschien wel een soort verdwaalde toerist in Amsterdam, haha", reageert hij. "Grappig dat mensen in Nederland dat verhaal geloven. Toen was er dus al fake news... Ik had liever gehad dat de Ajax-fans aan mij zouden denken vanwege de vele doelpunten, maar dat zat er helaas niet in."

Sportief gezien bleek zijn periode bij Ajax geen succes. "Mijn seizoen bij Ajax was sportief gezien niet mijn beste tijd. De verwachtingen waren hooggespannen door de transfersom, een recordbedrag bij Ajax. Maar het bleek geen goede match tussen Ajax en mij."

