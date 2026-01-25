Laatste nieuws
'Galatasaray brengt het enorme salaris van Noa Lang naar buiten'

Arthur
Noa Lang
Noa Lang Foto: © BSR Agency

Galatasaray heeft vrijdagavond volledige openheid gegeven over de transfer van Noa Lang en onthulde daarbij ook het salaris dat de Nederlandse aanvaller in Istanbul gaat ontvangen. Het blijkt een bizar bedrag te zijn: op financieel gebied hoeft Lang de komende maanden absoluut niet in te leveren.

De oud-Ajacied arriveerde donderdagavond op het vliegveld van Istanbul, waar hij werd opgewacht door tientallen enthousiaste fans, zoals gebruikelijk bij aankomsten in de Turkse hoofdstad. Een dag later volgde zijn officiële presentatie bij Galatasaray, waarbij de club ook de details van de transfer bekendmaakte.

Galatasaray huurt Lang tot het einde van het seizoen en betaalt daarvoor twee miljoen euro. Daarnaast zal de club het volledige salaris van de aanvaller overnemen, dat neerkomt op maar liefst 1,75 miljoen euro netto. Ter vergelijking: bij Napoli verdiende Lang een jaarsalaris van 2,8 miljoen euro. Financieel gezien maakt de overgang naar Turkije voor de 25-jarige dus geen verschil; hij blijft een van de best betaalde Nederlandse voetballers in Europa.

