'Galatasaray in Amsterdam: dit is hoe de Turken gaan spelen'

Galatasaray moet met Ilkay Gündogan en Yunus Akgün twee belangrijke schakels missen bij het uitduel tegen Ajax in de Champions League. Hoe gaat de topploeg wel spelen?

Het genoemde tweetal ontbreekt vanwege blessures. Volgens Turkse is de verdediging al bepaald: de doelman wordt Ugurcan Cakir, met een verdediging voor zich bestaande uit Wilfried Singo, voormalig Ajacied Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakci en Ismail Jakobs.

Op het middenveld lijken de keuzess ook voor de hand liggend. Lucas Torreira is als controlerend middenvelder een vaste schakel. Hij krijgt daarbij steun van Gabriel Sara en Mario Lemina. Voorin lijken Leroy Sané, Victor Osimhen en Baris Alper Yilmaz de aanvallers te zijn.

Verwachte basiself Galatasaray: Cakir; Singo/Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara, Lemina; Sané, Osimhen, Yilmaz