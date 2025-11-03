VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
'Galatasaray lijkt spelmaker te moeten missen tegen Ajax'

bron: Fanatik
Yunus Akgün
Yunus Akgün Foto: © BSR Agency

Galatasaray lijkt het woensdag tegen Ajax zonder Yunus Akgün te moeten doen. De spelmaker van de Turkse club viel afgelopen weekend geblesseerd uit. 

Akgün haalde het einde van de wedstrijd tegen Trabzonspor niet. Yunus had wat pijn tijdens de rust. Daarna moesten we hem uit de wedstrijd halen", legt trainer Okan Buruk na afloop uit. Het Turkse Fanatik weet dat de aanvallende middenvelder maandag een MRI-scan ondergaat om te kijken hoe ernstig zijn blessure aan zijn lies is. 

Het zou een behoorlijke domper zijn voor Galatasaray als Akgün er woensdag niet bij is tegen Ajax. In dertien wedstrijden was hij bij zes doelpunten direct betrokken. Daartegenover staat wel dat zomeraankoop Wilfred Singo er wel weer bij is. De rechtsback kwam afgelopen zomer voor dertig miljoen euro over van AS Monaco en was de afgelopen tijd geblesseerd.

Ajax en Galatasaray trappen woensdagavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff Arena. Na drie wedstrijden zijn de Amsterdammers nog altijd puntloos in de Champions League. De Turkse club staat op zes punten. 

