Ajax historie & oud-spelers

Galatasaray presenteert Lang én deelt salaris van oud-Ajacied

Max
bron: Galatasaray
Noa Lang bij Napoli
Noa Lang bij Napoli Foto: © BSR Agency

Noa Lang is officieel speler van Galatasaray. De voormalig Ajacied wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Napoli. 

Lang maakte vorige zomer de overstap van PSV naar Napoli, maar maakt na een halfjaar weer een nieuwe transfer. De Turkse club neemt de Oranje-international tot het einde van het seizoen over voor twee miljoen euro. De Turkse topclub en Napoli hebben in de huurovereenkomst ook een optie tot koop opgenomen.

Galatasaray deelt ook details over het salaris van Lang. De vleugelaanvaller zal een nettosalaris van 1,75 miljoen euro opstrijken. 

