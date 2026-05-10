García baalt: "Op dit niveau kun je dit soort fouten niet maken"
Oscar García is flink teleurgesteld na de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht (1-2). De trainer zag zijn ploeg opnieuw kwetsbaar zijn bij standaardsituaties, terwijl dat vooraf nog nadrukkelijk was benoemd.
“Dit is zeker teleurstellend. We hebben een goede eerste helft gespeeld, maar het is waardeloos als je niet scoort”, zegt García tegen ESPN. “We hebben drie of vier goede kansen gemist in de eerste helft. Zij scoorden twee keer uit standaardsituaties en ook nog in de laatste minuut. We wilden geen onnodige overtredingen maken omdat we wisten dat zij sterk zijn in standaardsituaties."
"Als je op hoog niveau wilt spelen, kun je dit soort fouten niet maken. Het is wat het is.” Volgens de trainer lag het probleem niet bij de fysieke inspanning van zijn ploeg. “Deze wedstrijd was niet zoals tegen NAC Breda, waarin we 45 minuten niet op volle intensiteit hebben gespeeld. In het strafschopgebied waren we niet dodelijk genoeg, dat was het probleem.”
Ondanks de teleurstelling houdt Ajax nog een kleine kans op directe plaatsing voor Europees voetbal, al is de ploeg afhankelijk van anderen. García benadrukt dat zijn spelers tot het uiterste moeten gaan in de slotwedstrijd. “Ze spelen voor Ajax en moeten tot het laatste moment vechten."
"We hebben twee opties: huilen of opstaan en nog harder werken dan in deze wedstrijd. We hebben het niet in eigen hand, maar zullen tot het laatste moment alles geven", aldus Garcia.
Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Wat mij het meest verbaasd..."
Vesterlund legt uit: "Wisten dat Ajax daar moeite mee zou hebben"
Klaassen vol onbegrip: "Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."
Regeer keihard na nederlaag: "Met alle respect, dit moet erin"
García baalt: "Op dit niveau kun je dit soort fouten niet maken"
Van der Hoorn eerlijk na late zege: "Ajax hield ons in leven"
Berghuis na nederlaag: "Je moet ‘m op de kin nemen en doorgaan"
Bijzonder scenario: PSV kan Ajax laatste zet richting play-offs geven
Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar de vijfde plaats
García verklaart keuze voor Gloukh: "We hopen dat het werkt"
El Ahmadi lyrisch over Ajacied: "Hij was in alles echt geweldig"
Godts 'niet meer te houden': "Bieding die je niet kunt afwijzen"
Opstelling Ajax bekend: García wijst spits aan tegen FC Utrecht
Kraay Jr. sprak met Cruijff: "Dat is geen kandidaat bij Ajax"
Van Overeem teleurgesteld in Ajacied: "Je ziet het aan alle spelers"
Basisplaats lonkt voor Haller tegen Ajax: "Als ik de kans krijg..."
Ajax wil tegen Utrecht historisch dieptepunt in eigen huis voorkomen
Resink reageert op Ajax-geruchten: "Hebben geen poging gewaagd"
Godts dankt oud-Ajacied: "Stuurde mijn zaakwaarnemer: we zijn weg"
Driessen over Ajax-kandidaat: "Zo wil je dat voetbal gespeeld wordt"
Kramer fel na opmerking over Weghorst: "Noem zijn naam hier niet"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen