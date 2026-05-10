García baalt: "Op dit niveau kun je dit soort fouten niet maken"

Joram
bron: ESPN
Óscar Garcia
Óscar Garcia

Oscar García is flink teleurgesteld na de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht (1-2). De trainer zag zijn ploeg opnieuw kwetsbaar zijn bij standaardsituaties, terwijl dat vooraf nog nadrukkelijk was benoemd.

“Dit is zeker teleurstellend. We hebben een goede eerste helft gespeeld, maar het is waardeloos als je niet scoort”, zegt García tegen ESPN. “We hebben drie of vier goede kansen gemist in de eerste helft. Zij scoorden twee keer uit standaardsituaties en ook nog in de laatste minuut. We wilden geen onnodige overtredingen maken omdat we wisten dat zij sterk zijn in standaardsituaties." 

"Als je op hoog niveau wilt spelen, kun je dit soort fouten niet maken. Het is wat het is.” Volgens de trainer lag het probleem niet bij de fysieke inspanning van zijn ploeg. “Deze wedstrijd was niet zoals tegen NAC Breda, waarin we 45 minuten niet op volle intensiteit hebben gespeeld. In het strafschopgebied waren we niet dodelijk genoeg, dat was het probleem.”

Ondanks de teleurstelling houdt Ajax nog een kleine kans op directe plaatsing voor Europees voetbal, al is de ploeg afhankelijk van anderen. García benadrukt dat zijn spelers tot het uiterste moeten gaan in de slotwedstrijd. “Ze spelen voor Ajax en moeten tot het laatste moment vechten." 

"We hebben twee opties: huilen of opstaan en nog harder werken dan in deze wedstrijd. We hebben het niet in eigen hand, maar zullen tot het laatste moment alles geven", aldus Garcia.

