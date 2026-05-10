García baalt: "Op dit niveau kun je dit soort fouten niet maken"

Oscar García is flink teleurgesteld na de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht (1-2). De trainer zag zijn ploeg opnieuw kwetsbaar zijn bij standaardsituaties, terwijl dat vooraf nog nadrukkelijk was benoemd.

“Dit is zeker teleurstellend. We hebben een goede eerste helft gespeeld, maar het is waardeloos als je niet scoort”, zegt García tegen ESPN. “We hebben drie of vier goede kansen gemist in de eerste helft. Zij scoorden twee keer uit standaardsituaties en ook nog in de laatste minuut. We wilden geen onnodige overtredingen maken omdat we wisten dat zij sterk zijn in standaardsituaties."

"Als je op hoog niveau wilt spelen, kun je dit soort fouten niet maken. Het is wat het is.” Volgens de trainer lag het probleem niet bij de fysieke inspanning van zijn ploeg. “Deze wedstrijd was niet zoals tegen NAC Breda, waarin we 45 minuten niet op volle intensiteit hebben gespeeld. In het strafschopgebied waren we niet dodelijk genoeg, dat was het probleem.”