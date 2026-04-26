García baalt van afwezige PSV'ers: "Maar wij missen ook spelers"
Óscar García was natuurlijk blij met de overwinning die Ajax boekte op bezoek bij NAC Breda. Volgende week staat de wedstrijd tegen PSV op het programma, al lijken de Eindhovenaren het te moeten doen zonder enkele sterkhouders.
PSV zal zeker aantreden zonder de geschorste Ivan Perisic, terwijl er achter de naam van Ismael Saibari een dikgedrukt vraagteken staat. "Ik speel liever tegen alle goede spelers, maar natuurlijk moeten zij wat spelers missen", reageert Garcia op de persconferentie na het duel tegen NAC Breda op de topper van volgende week in de Johan Cruijff Arena. "En wij zullen ook wat spelers moeten missen."
"Dat is nu eenmaal de fase van het seizoen. Nu is het moeilijk om alle spelers beschikbaar te hebben. Bij ons zijn er ook belangrijke spelers geblesseerd. Maar goed, PSV won hun laatste wedstrijd alsnog met 6-1 en ze hebben een ruime selectie. Wie er ook speelt, ze hebben een goed team", aldus Garcia.
Wint Ajax ook bij NAC? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
